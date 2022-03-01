Росія сьогодні завдала трьох ракетно-бомбових ударів по Києву, під прицілом ТЕЦ-6

Ворог хоче вивести з ладу електростанцію та залишити столицю без світла.

У понеділок, 28 лютого, армія Російської Федерації здійснила три ракетно-бомбові удари по Києву.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"А тепер про Київ, нашу прекрасну столицю, на якій тримається наша держава, наша безпека. Для ворога Київ – ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність. Тому столиця постійно під загрозою. Тільки за сьогодні здійснено вже три ракетно-бомбові удари. Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію та залишити наше місто без світла. Ми їм не дали зламати оборону столиці. І вони засилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Всіх, усіх їх знешкоджуємо", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що влада, окрім оборони, також турбується про тил, як забезпечити людей усім необхідним.

"Ми утворили цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від обласних адміністрацій щодо нестачі найнеобхіднішого. Продукти, ліки, пальне, обладнання. Штаб напряму знаходить постачальників, які можуть швидко та якісно закривати такі потреби. Це відновлення ланцюжків постачання, перебитих війною", - розповів Зеленський.

ТЕЦ-6 розташована в Деснянському районі Києва.

Нагадаємо, раніше Держспецзвʼязку опублікувало відео авіанальоту на Київ. Ракетний удар був здійснений у районі Броварів. Мер міста Ігор Сапожко повідомив про шістьох поранених.

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України.