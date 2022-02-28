Від початку вторгнення Росія випустила 113 ракет по Україні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".