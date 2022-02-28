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Укравтодор почав установлювати новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено"

Дорожники оновлюють Правила дорожнього руху.

Укравтодор розробив новий знак "Окупантам рух заборонено". На ньому зображено перекреслену голову президента Росії Володимира Путіна. Знак почали встановлювати на дорогах.

Укравтодор
Укравтодор

"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон або зустрінь смерть»", – йдеться в дописі на сторінці Укравтодору у фейсбуці.

Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги всіх форм власності в Україні та союзних державах, додали в Укравтодорі.

Фото: Укравтодор
 

Раніше повідомляли, що в Україні запустили платформу "Русский военный корабль, иди нахуй". На сторінці зібрана корисна інформація в час російсько-української війни.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оприлюднив вразливі місця ворожої техніки із закликом "Бий окупанта!"

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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