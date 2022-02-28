Російські окупанти вивішують на своїх колонах українські прапори, щоб ввести людей в оману, - Генштаб

Такі випадки зафіксували на Київщині, а також на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

На колонах російської техніки окупанти вивішують українські прапори.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Мета таких дій - введення в оману, наголошують українські військові.

"Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Також було зафіксовано випадки, коли окупанти вивісили на своїй техніці білий прапор "нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження".

"Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, російські літаки сьогодні, 28 лютого, розпочали маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, аби українські війська не могли стріляти у відповідь – збиття літака на АЕС може призвести до екологічної катастрофи.

На околиці Броварів у бік Києва було здійснено ворожий авіаналіт. За інформацією міського голови, є поранені.