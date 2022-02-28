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В Україні запустили платформу "Русский военный корабль, иди нахуй"

Це сторінка для швидкого пошуку інформації під час російсько-української війни.

В Україні створили сторінку для швидкого пошуку інформації під час російсько-української війни

Фото: facebook.com/Zhuravelll

На платформі  "Русский военный корабль, иди нахуй" можна знайти відповіді на питання:

  • чим ви можете допомогти як волонтер, як долучитися до інформаційної та кіберпідтримки України?
  • як евакуюватися зі свого міста і де шукати підтримки за кордоном?
  • де знайти притулок, медикаменти, продукти та підтримку волонтерів?
  • як діяти в небезпечних ситуаціях під час війни?
  • де знайти безкоштовну психологічну допомогу?
  • де слідкувати за новинами, як перевіряти фейки та які є корисні чат-боти?

Для розробки платформи команда використовує достовірні джерела та постійно працює над її оновленням. 

"Якщо ви бачите, що сюди можна додати якусь важливу інформацію по своєму місту або десь бачите нерелевантну інформацію – пишіть у телеграм @janedvd та @chornoslyw або залишайте коментарі до відповідних блоків", – звертаються до українців розробники платформи. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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