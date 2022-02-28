Російські окупанти запускають балістичні ракети після переговорів, - Геращенко

На переговорах Україна вимагала повного виводу російських військ зі своєї території, але Росія не погодилася.

Після переговорів на Припʼяті російські окупанти почали обстрілювати Київ балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За нашою інформацією, Україна поставила рускім жорсткі умови, в які входить повний вивід військ з усієї території України. Перед наступними переговорими Росія хоче підвищити ставки і взяти в кільце Київ та Маріуполь", - написав Геращенко.

Він також додав, що це буде остання спроба русні і до неї готова українська армія.

"Попереду вирішальний бій! Ми переможемо!"