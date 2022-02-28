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Російські окупанти запускають балістичні ракети після переговорів, - Геращенко

На переговорах Україна вимагала повного виводу російських військ зі своєї території, але Росія не погодилася.

Російські окупанти запускають балістичні ракети після переговорів, - Геращенко
Фото: facebook/Anton Gerashchenko

Після переговорів на Припʼяті російські окупанти почали обстрілювати Київ балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За нашою інформацією, Україна поставила рускім жорсткі умови, в які входить повний вивід військ з усієї території України. Перед наступними переговорими Росія хоче підвищити ставки і взяти в кільце Київ та Маріуполь", - написав Геращенко. 

Він також додав, що це буде остання спроба русні і до неї готова українська армія. 

"Попереду вирішальний бій! Ми переможемо!"

Нагадаємо, що українська та російська делегації їдуть у столиці для консультацій після перемовин на білоруському кордоні.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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