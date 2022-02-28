Російські окупанти запускають балістичні ракети після переговорів, - Геращенко

Після переговорів на Припʼяті російські окупанти почали обстрілювати Київ балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"За нашою інформацією, Україна поставила рускім жорсткі умови, в які входить повний вивід військ з усієї території України. Перед наступними переговорими Росія хоче підвищити ставки і взяти в кільце Київ та Маріуполь", - написав Геращенко.
Він також додав, що це буде остання спроба русні і до неї готова українська армія.
"Попереду вирішальний бій! Ми переможемо!"
Нагадаємо, що українська та російська делегації їдуть у столиці для консультацій після перемовин на білоруському кордоні.