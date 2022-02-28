Резніков: пропонуємо російським солдатам або загинути, або повну амністію та 5 млн рублів компенсації

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна пропонує російським солдатам зробити вибір: загинути або отримати амністію і компенсацію.
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - написав Резніков.
Він додав, що кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.
"Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде!" - наголосив міністр оборони України.
Очільник МО зазначив, що за чотири доби російський агресор зазнав великих втрат - 5,3 тисячі осіб вбиті та поранені, а сотні солдатів і офіцерів потрапили в полон.
"Багато з них зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить убивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї", - написав Олексій Резніков.
Нагадаємо, Україна платитиме військовим по 100 000 гривень на місяць. Відповідне рішення на виконання указів президента сьогодні, 28 лютого, ухвалив Кабмін.
Напередодні в Генштабі повідомили, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси пального та їжі. Також російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.