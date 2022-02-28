Резніков: пропонуємо російським солдатам або загинути, або повну амністію та 5 млн рублів компенсації

Український міністр оборони повідомив, що за чотири доби втрати російських окупантів убитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна пропонує російським солдатам зробити вибір: загинути або отримати амністію і компенсацію.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - написав Резніков.

Він додав, що кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.

"Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде!" - наголосив міністр оборони України.

Очільник МО зазначив, що за чотири доби російський агресор зазнав великих втрат - 5,3 тисячі осіб вбиті та поранені, а сотні солдатів і офіцерів потрапили в полон.

Фото: Facebook/Олексій Резніков

"Багато з них зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить убивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї", - написав Олексій Резніков.

Нагадаємо, Україна платитиме військовим по 100 000 гривень на місяць. Відповідне рішення на виконання указів президента сьогодні, 28 лютого, ухвалив Кабмін.

Напередодні в Генштабі повідомили, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси пального та їжі. Також російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.