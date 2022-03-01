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УЄФА розірвав контракт із "Газпромом"

ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та її клуби зі всіх міжнародних змагань через військове вторгнення в Україну.

УЄФА розірвав контракт із "Газпромом"
Фото: uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у понеділок, 28лютого, розірвав угоду з російським газовим концерном "Газпромом" у всіх змаганнях.

Як повідомляє офіційний сайт організації, рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024.

Зауважимо, що в травні 2021 року УЄФА продовжив угоду з "Газпромом". Компанія повинна була спонсорувати два чемпіонати Європи та Лігу чемпіонів до 2024 року.

Раніше сьогодні ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та її клуби зі всіх міжнародних змагань через військове вторгнення в Україну.

Також Росію та Білорусь відсторонили від усіх міжнародних турнірів з хокею.

25 лютого виконком УЄФА ухвалив рішення перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа. Гра мала відбутися 28 травня на стадіоні, фінансованому російським енергетичним гігантом "Газпромом".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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