"УЄФА уважно стежитиме за ситуацією" – Асоціація про перспективи контракту з Газпромом

УЄФА відмовилася коментувати перспективи контракту з Газпромом, інформує tass.ru з посиланням на пресслужбу організації.

Раніше стало відомо, що кілька депутатів Європарламенту в листі до президента УЄФА Александера Чеферіна зажадали, щоб УЄФА припинила контракт про спонсорство з Газпромом і перенесла фінал Ліги чемпіонів, запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі.

"УЄФА уважно стежитиме за ситуацією. На цьому етапі ми більше нічого не можемо повідомити", — заявили в пресслужбі УЄФА, відповідаючи на запитання, чи можливе розірвання контракту, враховуючи воєнно-політичну ситуацію.

Газпром став офіційним спонсором Ліги чемпіонів 2012 року. Минулого року компанія підписала нову партнерську угоду з УЄФА, яка розрахована до 2024 року.

За деякими джерелами, Газпром щороку платить УЄФА 30 млн фунтів.