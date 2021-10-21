УЄФА на порозі війни з ФІФА через терміни проведення чемпіонатів світу

Президент UEFA Александер Чеферін звернувся у FIFA з критикою проведення чемпіонату світу що два роки.

"Абсолютно серйозно прошу вас і FIFA не наполягати на проведенні голосування на цю тему, наслідки для футболу можуть бути жахливими", - цитує Чеферіна xsport.ua з посиланням на ВВС.

"Я не думаю, що організовувати таке голосування - розумна ідея. Не тільки тому, що будуть серйозні наслідки, а й тому, що такі зацікавлені сторони, як клуби і національні ліги, не мають права голосу. Ця ідея зашкодить їм", - переконаний можновладний функціонер.

Раніше президент FIFA Джанні Інфантіно висловився про ідею проведення чемпіонату світу що два роки.