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УЄФА на порозі війни з ФІФА через терміни проведення чемпіонатів світу

Президент UEFA проти ініціативи проводити мундіаль що два роки.

УЄФА на порозі війни з ФІФА через терміни проведення чемпіонатів світу
Олександр Чеферін
Фото: Twitter

Президент UEFA Александер Чеферін звернувся у FIFA з критикою проведення чемпіонату світу що два роки.

"Абсолютно серйозно прошу вас і FIFA не наполягати на проведенні голосування на цю тему, наслідки для футболу можуть бути жахливими", - цитує Чеферіна xsport.ua з посиланням на ВВС.

"Я не думаю, що організовувати таке голосування - розумна ідея. Не тільки тому, що будуть серйозні наслідки, а й тому, що такі зацікавлені сторони, як клуби і національні ліги, не мають права голосу. Ця ідея зашкодить їм", - переконаний можновладний функціонер.

Раніше президент FIFA Джанні Інфантіно висловився про ідею проведення чемпіонату світу що два роки.

Григорій МухінГригорій Мухін
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