УЄФА визначив номінантів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

Квартет складається в основному з оборонних футболістів.

Пресслужба УЄФА оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця 3-го туру Ліги чемпіонів.

За почесну індивідуальну нагороду поборються чотири футболісти: півзахисник РБ "Лейпциг" Ноа Окафор, захисник "Аякса" Дейлі Блінд, колега нідерландця по амплуа з лісабонського "Спортінга" Себастьян Коатес і голкіпер "Ліверпуля" Аліссон.

Усі вони стали найкращими гравцями за підсумками поєдинків своїх команд.

Окафор і Коатес оформили по дублю в матчах з "Вольсфбургом" (3:1) і "Бешикташем" (4:1) відповідно, Блінд забив гол у поєдинку проти дортмундської "Боруссії" (4:0), а Аліссон зробив три сейви в грі проти "Атлетіко" (3:2).