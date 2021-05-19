Бразильський голкіпер виграв "Золоту рукавичку" Англійської прем'єр-ліги вдруге поспіль

В Англії тренд на бразильських воротарів.

Володарем "Золотої рукавички" Англійської прем'єр-ліги в сезоні-2020/21 достроково став воротар "Манчестера Сіті" Едерсон, повідомляє офіційний Twitter турніру.

Додамо, що бразилець виграє цю престижну індивідуальну нагороду другий рік поспіль.

Зазначимо, що до Едерсона цією нагородою володів його співвітчизник Аліссон Бекер з "Ліверпуля".

The last three Premier League Golden Glove award winners:



🇧🇷 Alisson (2018/19)

🇧🇷 Ederson (2019/20)

🇧🇷 Ederson (2020/21)



The Brazilian connection. pic.twitter.com/Uz2X38qXkN — Squawka Football (@Squawka) May 18, 2021

Премію щорічно вручають воротареві, який провів найбільшу кількість "сухих" матчів в АПЛ за сезон. Едерсон відіграв 18 матчів без пропущених голів. Усього він провів 35 матчів у чемпіонаті.