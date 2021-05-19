Бразильський голкіпер виграв "Золоту рукавичку" Англійської прем'єр-ліги вдруге поспіль

Володарем "Золотої рукавички" Англійської прем'єр-ліги в сезоні-2020/21 достроково став воротар "Манчестера Сіті" Едерсон, повідомляє офіційний Twitter турніру.
👐 The 2020/21 @CocaCola_GB Golden Glove winner 👐— Premier League (@premierleague) May 18, 2021
Congratulations on retaining your title, @edersonmoraes93! pic.twitter.com/5d6fiT2v8z
Додамо, що бразилець виграє цю престижну індивідуальну нагороду другий рік поспіль.
Зазначимо, що до Едерсона цією нагородою володів його співвітчизник Аліссон Бекер з "Ліверпуля".
The last three Premier League Golden Glove award winners:— Squawka Football (@Squawka) May 18, 2021
🇧🇷 Alisson (2018/19)
🇧🇷 Ederson (2019/20)
🇧🇷 Ederson (2020/21)
The Brazilian connection. pic.twitter.com/Uz2X38qXkN
Премію щорічно вручають воротареві, який провів найбільшу кількість "сухих" матчів в АПЛ за сезон. Едерсон відіграв 18 матчів без пропущених голів. Усього він провів 35 матчів у чемпіонаті.