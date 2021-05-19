До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
ГоловнаСпорт

Бразильський голкіпер виграв "Золоту рукавичку" Англійської прем'єр-ліги вдруге поспіль

В Англії тренд на бразильських воротарів.

Володарем "Золотої рукавички" Англійської прем'єр-ліги в сезоні-2020/21 достроково став воротар "Манчестера Сіті" Едерсон, повідомляє офіційний Twitter турніру.

Додамо, що бразилець виграє цю престижну індивідуальну нагороду другий рік поспіль.

Зазначимо, що до Едерсона цією нагородою володів його співвітчизник Аліссон Бекер з "Ліверпуля".

Премію щорічно вручають воротареві, який провів найбільшу кількість "сухих" матчів в АПЛ за сезон. Едерсон відіграв 18 матчів без пропущених голів. Усього він провів 35 матчів у чемпіонаті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також