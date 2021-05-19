Екскапітан "Манчестера Юнайтед" увійшов до Зали слави Англійської прем'єр-ліги

Фото: EPA/UPG Рой Кін

Колишній капітан "Манчестера Юнайтед" Рой Кін став четвертим членом Залу слави Англійської прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт Ліги.

"Досвідчений і конкурентоспроможний гравець, лютий лідер, який показав, яким повинен бути капітан клубу", - такими словами описала АПЛ свій вибір.

Accomplished and competitive, a fierce leader who defined the role of club captain



🔴⚪️⚫️ Roy Keane is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/zp8gkm8VVi — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

Ірландець виступав у складі "червоних дияволів" у період з 1993-го по 2005 рік і провів в чемпіонаті Англії 366 матчів, забивши 39 голів і зробивши 33 ассисти. Разом з МЮ Кін завоював 7 чемпіонських титулів АПЛ, а також виграв Лігу чемпіонів в 1999 році.

Нагадаємо, Кін став четвертим членом Залу слави Прем'єр-ліги. Раніше подібної честі удостоївся його одноклубник Ерік Кантона, а також Алан Ширер і Тьєррі Анрі.