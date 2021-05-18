Промоутер Усика прокоментував рішення арбітражу зобов'язати Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера до вересня

У Джошуа не залишилося виправдань, щоб не битися з Усиком.

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 12 КО) Олександр Красюк прокоментував рішення арбітражу, який зобов'язав чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі провести третій бій проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера до 15 вересня.

Рішення арбітражу унеможливлює проведення бою Ф'юрі з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), який тепер може зустрітися в рингу з обов'язковим претендентом Усиком.

"У Джошуа не залишилося виправдань, щоб не битися з Усиком. Якщо він не уникає поєдинку, пора битися з обов'язковим претендентом", - цитує Красюка Sky Sports.

"Бій двох чемпіонів Олімпійських ігор у Лондоні через 9 років. Що за історія. Ми налаштовані організувати бій якомога швидше", - зазначив Красюк.

Очікувалося, що Усик битиметься з Джозефом Джойсом за титул тимчасового чемпіона світу, поки Ф'юрі і Джошуа будуть з'ясовувати стосунки.

Відзначимо, українець після переходу з крузервейту провів у хевівейті два поєдинки, перемігши Чазза Візерспуна і Дерека Чісору.