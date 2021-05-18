Легенда "Манчестера Юнайтед" став третім членом Залу слави Англійської прем'єр-ліги

Колишній півзахисник "Манчестера Юнайтед" і "Лідса Юнайтед" Ерік Кантона увійшов до Зали слави Англійської прем'єр-ліги, повідомляє пресслужба АПЛ.

Француз став першим із шести відібраних для включення в Зал слави за допомогою голосування. Решту в АПЛ обіцяють оголосити до кінця тижня.

За п'ять сезонів у складі МЮ Кантона чотири рази став чемпіоном Англії і двічі виграв Кубок країни. У 143 матчах за "червоних дияволів" він забив 64 голи.

Також у 28 матчах за "Лідс" Кантона відзначився 9 голами.

Раніше в Зал слави АПЛ увійшли два інших легендарних форварди: Алан Ширер і Тьєррі Анрі, яких Ліга відібрала без голосування.

Зазначимо, Зал слави АПЛ буде складатися тільки з тих футболістів, які грали в чемпіонаті Англії після перетворення вищого дивізіону 1992 року.