Екснаставник "Шахтаря" зацікавив "Тоттенгем" і "Зеніт"

Джерела зазначають, що Фонсека не хотів би залишати Апеннінський півострів.

48-річний головний тренер "Роми" Паулу Фонсека, контракт із "вовками" якого закінчується по завершенні сезону, вже зацікавив низку європейських клубів, повідомляє Forzaroma.info.

Зокрема, за інсайдерською інформацією, представники "Тоттенгема", "Бенфіки" і "Зеніту" контактували з агентом екснаставника "Шахтаря".

У той самий час зазначають, що Фонсека не хотів би залишати Апеннінський півострів.

Нагадаємо, Фонсека очолив "Рому" 2019 року. Цього сезону римський клуб дійшов до півфіналу Ліги Європи, де поступився за сумою двох матчів "Манчестеру Юнайтед" (2:6, 3:2). А в Серії А команда перед останнім туром займає сьоме місце і бореться за потрапляння в Лігу конференцій УЄФА.

Додамо, що свого часу головним тренером "Зеніту" був ще один колишній наставник "Шахтаря" - Мірча Луческу.