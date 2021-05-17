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"Челсі" не зможе цього сезону виграти відразу дві Ліги чемпіонів

Жіночий підрозділ "пенсів" програв фінал "Барселоні".

&quot;Барселона&quot;
Фото: EPA/UPG
"Барселона"

Напередодні на "Гамла Уллеві" у шведському Гетеборзі пройшов фінал жіночої Ліги чемпіонів, в якому зустрілися "Барселона" і "Челсі".

Іспанський клуб здобув велику перемогу (4:0) і уперше у своїй історії виграв ЛЧ.

Додамо, що всі голи були забиті в першій половині зустрічі.

У результаті в жіночій ЛЧ УЄФА з'явився вже восьмий переможець. Раніше жіночу ЛЧ вигравали тільки клуби Англії, Франції, Німеччини та Швеції.

Зазначимо, що "Барселона" - перший клуб, який виграв і чоловічу, і жіночу Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, в чоловічій ЛЧ УЄФА-2020/21 в Порту 29 травня зустрінуться "Челсі" і "Манчестер Сіті".

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