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Гравці "Лестера" винесли на поле прапор Палестини після перемоги в Кубку Англії

Симпатії Фофана і Чоудорі явно на боці частково визнаної держави.

Святкуючи завоювання Кубка Англії, футболісти "Лестера" Уеслі Фофана і Хамза Чоудорі винесли на поле прапор Палестини.

Французький захисник і англійський півзахисник таким чином підтримали країну в палестино-ізраїльському конфлікті, який загострився в травні

Нагадаємо, у суботу, 15 травня ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, до цього журналісти встигли покинули будівлю до атаки.

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