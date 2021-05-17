Симпатії Фофана і Чоудорі явно на боці частково визнаної держави.

Святкуючи завоювання Кубка Англії, футболісти "Лестера" Уеслі Фофана і Хамза Чоудорі винесли на поле прапор Палестини. Hamza Choudhury et Wesley Fofana pour la Palestine. 🇵🇸 pic.twitter.com/cFuYzpMnH2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 15, 2021

Французький захисник і англійський півзахисник таким чином підтримали країну в палестино-ізраїльському конфлікті, який загострився в травні

Нагадаємо, у суботу, 15 травня ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, до цього журналісти встигли покинули будівлю до атаки.