Слідом за "Інтером" і "Ювентус" попросив гравців про відстрочку по зарплаті

Роналду на 4 місяці може залишитися без фінансування.

Футбольна Італія відчуває глибоку фінансову кризу, викликану пандемією коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що керівництво чемпіона Серії А міланського "Інтера" попросило своїх гравців утриматися від отримання зарплати за 2 місяці.

Ще далі пішло керівництво ще одного гранда - "Ювентуса", що зазнає аналогічні фінансові проблеми.

Боси туринського клубу попросили футболістів про відстрочку щодо виплати зарплат на 4 місяці - березень, квітень, травень і червень, повідомляє Football Italia.

Поки невідомо, чи погодилися футболісти на цю привабливу пропозицію.

Відзначається, що в минулому сезоні завдяки аналогічної відстрочкі клубу вдалося заощадити 90 млн євро.