НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників
Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони

У регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. 

Міністерство охорони здоров'я знову віднесло до "помаранчевої" зони карантину Миколаївську область. Там перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Згідно з таблицею МОЗ, 13 травня коефіцієнт склав 20,06% при максимально допустимих 20%. 

Фото: МОЗ

"Помаранчева" зона не передбачає додаткових обмежень до "жовтої", якщо їх самостійно не впровадить місцева влада. 

Миколаївщина додалася до "помаранчевих" регіонів 10 травня, однак потім всі області змогли потрапити в "жовту зону". Останніми з "помаранчевої" зони в "жовту" перейшли Миколаївська та Черкаська області.

Нагадаємо, що 11 травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що через травневі свята в Україні спостерігається певне зростання захворюваності на ковід. За останню добу було зафіксовано понад 7000 нових захворілих. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також