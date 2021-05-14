Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони

Міністерство охорони здоров'я знову віднесло до "помаранчевої" зони карантину Миколаївську область. Там перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Згідно з таблицею МОЗ, 13 травня коефіцієнт склав 20,06% при максимально допустимих 20%.

Фото: МОЗ

"Помаранчева" зона не передбачає додаткових обмежень до "жовтої", якщо їх самостійно не впровадить місцева влада.

Миколаївщина додалася до "помаранчевих" регіонів 10 травня, однак потім всі області змогли потрапити в "жовту зону". Останніми з "помаранчевої" зони в "жовту" перейшли Миколаївська та Черкаська області.

Нагадаємо, що 11 травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що через травневі свята в Україні спостерігається певне зростання захворюваності на ковід. За останню добу було зафіксовано понад 7000 нових захворілих.