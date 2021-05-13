За добу в Україні зафіксовано 6 813 нових випадків ковіду, 20 386 людей отримали щеплення

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 569 осіб, одужало – 19 507, 346 пацієнтів померли. Також за добу було здійснено 89 490 тестування, зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 135 886 осіб, одужало – 1 816 643. Від ускладнень захворювання померли 47 333 людини. Всього було здійснено 9 756 402 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Також за минулу добу 20 386 людей отримали щеплення. Всього з початку кампанії вакціновано 901 107 громадян, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
- Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
- Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
- Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
- Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
- Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
- Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;
- Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
- Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
- Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
- Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
- Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
- Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
- Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
- Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
- Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
- Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
- Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
- Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
- Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
- Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
- Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
- Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
- Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
- Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про певне зростання захворюваності на ковід через травневі свята.
1-4 травня в Україні були вихідними через співпадіння одразу двох державних свят - Дня праці та Великодня. 5 травня в Україні підтвердили 6 тисяч нових випадків ковіду, 6 травня - 8,4 тисячі, 7 травня - 8,7 тисячі.
Після цього в Україні знову почалися довгі вихідні у зв'язку зі святом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, протягом яких кількість нових виявлень впала нижче 3 тисяч випадків на добу.