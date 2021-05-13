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За добу в Україні зафіксовано 6 813 нових випадків ковіду, 20 386 людей отримали щеплення

Госпіталізовано за добу 2 569 осіб, 346 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксовано 6 813 нових випадків ковіду, 20 386 людей отримали щеплення
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 569 осіб, одужало – 19 507, 346 пацієнтів померли. Також за добу було здійснено 89 490 тестування, зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 135 886 осіб, одужало – 1 816 643. Від ускладнень захворювання померли 47 333 людини. Всього було здійснено 9 756 402 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Також за минулу добу 20 386 людей отримали щеплення. Всього з початку кампанії вакціновано 901 107 громадян, з них  завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
  • Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
  • Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
  • Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
  • Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
  • Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;
  • Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
  • Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
  • Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
  • Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
  • Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
  • Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
  • Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
  • Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
  • Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
  • Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
  • Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
  • Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
  • Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
  • Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
  • Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
  • Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про певне зростання захворюваності на ковід через травневі свята.

1-4 травня в Україні були вихідними через співпадіння одразу двох державних свят - Дня праці та Великодня. 5 травня в Україні підтвердили 6 тисяч нових випадків ковіду, 6 травня - 8,4 тисячі, 7 травня - 8,7 тисячі.

Після цього в Україні знову почалися довгі вихідні у зв'язку зі святом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, протягом яких кількість нових виявлень впала нижче 3 тисяч випадків на добу.

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