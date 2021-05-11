Де провакцинуватись?

Вирішила написати в свій блог на Lb.UA після довгої перерви, оскільки наразі з головою задіяна у підготовці і проведенні вакцинації населення від Covid-19. Протягом цього часу ми з колегами і партнерами написали інформаційний збірник «100+ відповідей на запитання про вакцини проти Covid-19» для зменшення інформаційного голоду як медичних працівників, так і пацієнтів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Голод населення України щодо пошуків вакцини від коронавірусу не вщухає, і я постійно читаю в соц мережах численні запити про допомогу знайти щеплення від Covid-19. Сподіваюсь, мої «секретні» поради допоможуть Вам скоріше отримати рятівну вакцину, навіть якщо Ви не є в «пріоритетних» групах населення.

Порада №1. Зайдіть на сайт https://vaccination.covid19.gov.ua/, де можна дізнатись багато нового і цікавого, наприклад про загальну кількість провакцинованих в Україні людей (понад 850 тисяч осіб станом на 08.05.2021), про стан вакцинації в Вашій області, і про те, як підготуватись до вакцинації .

Порада №2. Знайти найближчій до Вас пункт щеплення можливо, натиснувши на лінк. Тут Ви можете завантажити файл не тільки з адресати пунктів щеплень, а навіть з контактними номерами телефонів і розкладом роботи. Рекомендую спочатку саме телефонувати, а не приходити в заклад щодо уточнення можливості вакцинуватись, оскільки списки формуються заздалегідь. Сподіваюсь, список незабаром оновлять, адже поки там внесені лише комунальні заклади, а вакцинуватись можна наразі і в приватних.

Порада №3. Якщо Вам відмовили у можливості провакинуватись зараз, спробуйте сконтактувати з іншими пунктами щеплень неподалік. Є великі шанси, що там Ви зможете отримати щеплення, оскільки один флакон вакцини, наприклад Astra Zeneca, може бути розподілений на 10 осіб і Ви виявитесь дев’ятим чи десятим в списку очікування претендентом.

Порада №4. Щоб вакцинуватися від Covid-19, пацієнт має бути зареєстрований у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров’я, або надати паспорт і іденфікаційний код для реєстрації. Якщо у Вас ще немає декларації – Вам можуть запропонувати її заключити під час вакцинального візиту. Не бійтесь декларуватись і пере-декларуватись (переобирати) з сімейним лікарем! Декларація з сімейним лікарем – це безкоштовно, зручно в усіх відношеннях, наприклад, якщо Вам в майбутньому знадобиться швидко оформити медичну довідку або направлення на безкоштовне обстеження, на кшталт мамографії або колоноскопії.

Порада №5. Після вакцинації від Covid-19 не збудьте забрати два роздруковані документи, що засвідчують факт медичного огляду і вакцинальну карту (форма № 063/о) з підписом і печаткою відповідальної особи для того, щоб Ви могли розуміти дату повторного щеплення (ревакцинації ), мати контакти з медичним працівником і медичним закладом.

Порада №6. Скористайтесь вакцинальним візитом по максимуму: запитайте у медиків, яких щеплень Вам не вистачає для повного захисту від інфекцій (про «дорослий кадендар щеплень»)? Чи варто Вам пройти онкоскринінг (і як це зробити безкоштовно)? Якщо Ваш тиск при візиті на вакцинацію від ковіду буде вищим за 130/80 мм рт ст, обов’язково уточніть, як його швидше привести до норми?

Буду рада, якщо мої поради стануть Вам в нагоді, тож пишіть Ваші відгуки про вирішення свого «вакцинального квесту».