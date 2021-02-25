«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків

Вакцина від коронавірусу нарешті прибула в Україну і вже доступна пріоритетним групам для імунізації. Як лікар, я розумію, що це - чи не єдиний шанс врятуватись людям з груп ризику від передчасної смерті. Не буду зараз писати про жахіття наших реанімацій, відсутність безкоштовних ліків, космічні рахунки за бездоказові ліки, втрачені дні життя, які забирає ковід-19.

Фото: Макс Требухов

Вакцина прибула і її варто використати за призначенням, адже вона перевірена в клінічних дослідженнях, на сотнях тисяч людей і довела свою високу ефективність та безпечність. Мене, як лікаря, шокує засилля дезінформації та міфів навколо цієї вакцини, ніби хтось напряму зацікавлений, щоб усі, 100% населення захворіли на ковід-19.

Особливо неприємно вражають вислови та заяви авторитетних політиків, про недоцільність вакцинації. Шкідливість коментарів від політиків полягає в тому, що вони не тільки підривають загальну довіру до медицини в Україні, але й несуть в собі смертельну небезпеку. Оскільки політиків обирає більшість населення шляхом голосування, логічно припустити, що вони є рольовою моделлю для наслідування серед пересічних громадян. Коли політик заявляє, що не буде вакцинуватись, бо «думає, що вже захищений», він має розуміти про наслідки такої заяви. Такі заяви читатимуть люди без критичного мислення, довіряючи кожному слову і копіюватимуть поведінку улюбленого політика (мера, депутата тощо). Відмова від вакцинації неодмінно призведе до інфікування ковід-19 і хвороби в різних її проявах. Чи лікуватиме цих людей такий політик за свій кошт? Чи дає гарантію, що ковід мине без ускладнень та наслідків? Відповідь очевидна.

Лікарі спостерігають ускладнення після ковід-19 щодня, на кшталт серцевих аритмій, безсоння, фіброзу легень, облисіння, і запевняю, що жодна вакцина не спричинить таких «букетів» зі здоров’ям. Найбільш поширеним побічним ефектом від вакцинації є біль у місці введення (в руці) протягом 1-3 днів.

А шановним політикам можу побажати брати відповідальність за свої слова, вивчати доказову інформацію, а не жовту пресу «із за поребрика» і, не маючи диплома медика, не лікувати громадян шкідливими та небезпечними порадами.