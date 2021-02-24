Донбасс — украинский Гонконг: возможно ли?

Говоря о полезности широкой автономизации регионов и их экономической самостоятельности, сторонники этой небесспорной идеи иногда приводят в качестве примера КНР: в Китае 22 провинции (это не считая Тайваня), 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных экономических района, которые в процессе реализации политики регионального децентрализованного авторитаризма (РДА) получили значительную экономическую автономию (политической же РДА не предполагает), и региональные экономики там в известном смысле связаны с зарубежьем практически даже не в меньшей степени, чем с экономиками соседних провинций.

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Оценивая этот факт, однако, надо бы иметь в виду, что по численности населения Китай превосходит Украину почти в 40 раз, в связи с чем население средней провинции Китая превышает население Украины достаточно значительно. Для страны с такими характеристиками, как КНР, потребность сверхгиганта в экономической автономизации, естественно, выше, чем у нас, не говоря уже о гораздо большей способности авторитарного государства по сравнению с относительно демократической Украиной поддерживать даже в условиях экономической автономизации единство регионов административно-политическое — если не только не иметь в виду Гонконг, Макао и особенно Тайвань. То есть для нас это не пример: уж слишком мы несопоставимы как в смысле величины, так и в смысле строя.

Но вот относительно Гонконга и Макао как раз возможны определенные аналогии, если действительно задаться целью вернуть Донбасс, а в перспективе и Крым, включая создание гораздо большей заинтересованности местного населения в возврате в Украину. Создание там свободных экономических зон с широкой экономической автономией и экспериментально-благоприятным режимом поощрения инвестиций позволило бы не только заинтересовать людей в создании украинского Гонконга (разумеется, если будут даны серьезные гарантии, включая международные — и не просто на уровне ни к чему не обязывающего меморандума), но также дать возможность отработать инвестстимулирующую экономическую модель для всей страны. Опыт Гонконга и Макао здесь мог бы в чем-то и пригодиться — было бы желание.

Ну а сдача (по праву законного хозяина) части крымских производственных и иных активов в долгосрочную аренду предприятиям стран с высокой военно-политической мощью могла бы стать ускорителем разрешения проблемы возврата Крыма достаточно реальным. Но здесь уже нужна политическая воля, и это тема отдельная.