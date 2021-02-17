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Фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину для ФОП

У травні 2020 ВРУ визначили, що ФОП мають право на отримання допомоги по частковому безробіттю на період введення карантинних обмежень. Допомогу можуть отримати у разі втрати частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19.

Проаналізувавши видатки державного бюджету за 2020 рік на виплату такої допомоги для ФОП можна зробити наступні попередні висновки:

1. Більшість ФОП, які отримували такий вид допомоги від держави отримали фінансову підтримку у розмірі до 10 тис грн (допомогу виплачували за період з березня по грудень). Загалом отримали фінансування від держави понад 180 тисяч ФОП;

2. Існує значна диспропорція у виплатах допомоги. Мінімальні значення становлять від декількох десятків гривень до 5,6 млн грн для ФОП Гладкий А.Г. (Черкаси).

3. Максимальну підтримку отримав ФОП Гладкий А.Г. (Черкаси). Всього йому перераховано 7 платежів з 30 липня по 21 грудня. Найбільший платіж становить 2 млн грн (30 липня), найменший 99999,9 грн (22 жовтня, ну якось дуже цікава така цифра). Цей ФОП здійснює різноманітні роботи (перший КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання).

4. Друге і третє з найбільшими виплатами займають батько і син, власники торгової марки «Стовпинські ковбаски» (Рівненська область):

o 1,8 млн грн – Майстров Василь Дмитрович (КВЕД – 10.13 виробництво м'ясних продуктів);

o 1,4 млн грн – Майстров Андрій Васильович (КВЕД – 10.11: виробництво м'яса).

5. Усього 64 ФОП отримали виплати понад 250 тисяч гривень і найбільше їх (10 осіб) у Львівській області.

Віктор Мазярчук Віктор Мазярчук , Експерт з державного управління та публічних фінансів
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