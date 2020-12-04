Парламент підтримав президентський законопроєкт про списання деяких податкових боргів бізнесу

Верховна Рада підтримала в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт, створений задля підтримки платників податків бізнесу в умовах карантину.

За документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" проголосували 302 нардепи.

Документ передбачає, зокрема, розстрочку на рік боргу в розмірі 6800 грн для ФОП, списання пені і штрафів для тих, хто погасить борг за 6 місяців, підприємців першої групи звільняють на пів року від ЄСВ

Комітет з питань фінансів, податків та митної політики на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт № 4430 за основу та в цілому.

Законопроєкт пропонує:

списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 01.11.2020 ;

у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами ; відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень;

у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує гривень; списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом (крім визначених Законом випадків);

протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом (крім визначених Законом випадків); збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;

віднести до функцій контролюючих органів формування Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати суб’єктам господарювання − юридичним особам;

не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";

звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року;

звільнити від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платників єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе, та визначити, що такі періоди включаються до страхового стажу.

Нагадаємо, для підтримки бізнесу було ініційовано ще один законопроєкт, котрий передбачає виплату соціальної допомоги власникам бізнесу, який не може працювати в умовах карантину.

Глава держави заявив, що передбачається одноразова допомога у розмірі 8 тис. гривень тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць.

Окрім того, компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ, а також погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень.

Планують також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття.

Парламент сьогодні також ухвалив законопроєкт президента про компенсації бізнесу, що передбачає сплату 8000 гривень.