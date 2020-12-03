В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва запрацювали 4 нових е-кабінети

Відтепер робота фахівців та експертів з геодезії, енергоефективності, органів з присвоєння адрес та технічного обстеження будівель і споруд також буде відбуватись в електронному форматі

Єдина державна електронна система у сфері будівництва розширює свій функціонал - в дослідну експлуатацію запущено ще чотири електронні кабінети користувачів.

Відтепер робота фахівців та експертів з геодезії, енергоефективності, органів з присвоєння адрес та технічного обстеження будівель і споруд також буде відбуватись в електронному форматі, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Там зазначили, що однією з головних функціональних можливостей системи є забезпечення доступу користувачів електронного кабінету до створення, оформлення, внесення або подання інформації (відомостей) та електронних документів до електронної системи під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг, які будуть передбачені Порядком ведення системи.

В міністерстві нагадали, що в липні цього року було розпочато роботу електронного кабінету для 129 органів Держархбудконтролю та запущений Реєстр будівельної діяльності, замість старого реєстру дозвільних документів ДАБІ. З того часу до системи підключено 375 користувачів та внесені понад 60 тисяч записів про документи.

Першого вересня в системі почали повноцінно працювати фахівці уповноважених органів містобудування та архітектури. Станом на кінець листопада кількість активних користувачів з 655 відповідальних органів досягла 1 138, що становить 82% від ïх загальної кількості. За цей час видано вже 8 179 будівельних паспортів та 3 392 містобудівних умов та обмежень. Також з вересня отримали можливість в своїх кабінетах в режимі тестування працювати технічні інвентаризатори, проектувальники та експертні організації.

В Мінгромад важливим досягненням вважають запуск електронних послуг у сфері будівництва на Порталі «Дія». "Наразі там вже можна розмістити повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта, повідомлення про початок виконання будівельних робіт СС1, декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, побудованого за будівельним паспортом. Запущений в публічне тестування функціонал найближчим часом дозволить розмістити на Порталі і інші будівельні послуги, які передбачені впровадженням першої черги системи", - йдеться у повідомленні.