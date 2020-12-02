Шмигаль підтвердив відтермінування зростання "мінімалки" до 6500 на грудень 2021

Спочатку планувалося зробити це з липня.

У Державний бюджет України на 2021 рік зростання мінімальної зарплати закладається у два етапи - до 6000 гривень з 1 січня, а до 6500 - з грудня.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи проєкт бюджету до другого читання.

У червні 2020 президент Володимир Зеленський доручив уряду за рік підняти мінімальну зарплату на 40% - з 4723 гривень до 6500 гривень. З вересня 2020 мінімальну зарплату вже підвищили до 5000 гривень.

Спочатку в планах уряду було підвищити "мінімалку" до 6500 з липня 2021.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат Данило Гетманцев пропонував відкласти підвищення мінімальної зарплати в Україні до рівня 6500 гривень до грудня 2021 року. Гетманцев закликав "не переоцінювати втрати бюджету від цього рішення".