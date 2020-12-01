Це вже десятий успішний аукціон приватизації активів "Укрспирту".

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

У понеділок, 30 листопада, відбувся приватизаційний аукціон Хоростківського спиртозаводу на Тернопільщині.

Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна.

За право власності на підприємство під час торгів змагалися чотири учасники, які підвищили ціну об’єкту на 23,6 млн грн - зі стартових 31 372 965 грн до 55 000 001 грн.

Хоростківський спиртзавод розташований у Гусятинському районі Тернопільської області у м. Хоростків та складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Зазначається, що майбутній власник цього об’єкту отримає також можливість участі в новому ринку виробництва спирту.

"Це вже десятий успішний аукціон приватизації спиртових активів з переліку об’єктів ДП «Укрспирт», які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту", - зазначили у Фонді держмайна.

Як повідомляється у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Вест Вей", що запропонувало 55 000 001 грн, його головний конкурент, ТОВ "Транс-Н" - на 1 гривню менше (55 млн грн). За даними порталу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром компанії "Вест Вей", зареєстрованої у Львові, вказано жителя Львівської області Володимира Каїнського.

Нагадаємо, у вересні ФДМ розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" і Державного концерну "Укрспирт". У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт може будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію.

У рамках демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано, окрім Бершадського, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемівський та Овечацький (за понад 50 млн гривень кожен), а також Лопатинський (за 50 млн грн).

13 листопада ФДМ повідомляв про продаж восьмого спиртзаводу - у селищі Козлові на Тернопільщині. 30 листопада ФДМ продав Лужанський спиртзавод за 21 млн гривень.