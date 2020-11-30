В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі, - Єврокомісія

В Україні в другому кварталі 2020 року середня ціна на електроенергію на Ринку на добу вперед (РДВ) була вищою, ніж у країнах Євросоюзу. Про це йдеться у звіті Європейської комісії про ситуацію на європейських енергоринках, повідомляє "Бізнес.Цензор".

З документа випливає, що в другому кварталі 2020-го найвищі ціни на електроенергію в Європі спостерігалися в торговельній зоні "Бурштинський енергоострів" (БУОС, 50,4 євро / МВт-год), у польській енергетичній системі (40,1 євро / МВт-год ) і в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС, 40 євро / МВт-год).

Найнижчі ціни на електроенергію зафіксували в Норвегії і Швеції, де через карантинні обмеження і велику генерацію на гідроелектростанціях один МВт-год коштував від 4,8 до 12,3 євро.

За ними йдуть Франція (18 євро / МВт-год), Бельгія (18,6 євро), Швейцарія (19,9 євро), Данія (20,3 євро) і Німеччина (20,3 євро).

У другому кварталі 2020 року середня вартість електроенергії в ЄС становила 24 євро / МВт-год. Це на 29% менше порівняно з першим кварталом поточного року і на 44% нижче, ніж за квітень-червень 2019-го.