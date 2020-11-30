Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі

Господарський суд Дніпропетровської області позбавив ПриватБанк права власності на одну із будівель головного офісу в Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"26 листопада Госпсуд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги компанії, яка незаконно претендує на офісне приміщення, що перебуває у власності банку", - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою пресслужби, позов щодо офісного приміщення суд задовольнив на користь НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ".

У ПриватБанку зазначили, що будівля “Океанмашу” як предмет іпотеки на законних підставах перейшла у власність банку до націоналізації, в серпні 2016 року. І така судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу ПриватБанку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації.

"Судові суперечки навколо права власності на один з офісів банку, в якому до введення карантину працювало півтори тисячі співробітників, не вплинуть на поточну діяльність банку і безперебійну роботу його сервісів. З березня 2020 року співробітники працюють дистанційно, а в разі подальшого негативного розвитку судового розгляду щодо цього об'єкту співробітники будуть розміщені в інших офісах банку", - додали в пресслужбі.

Зараз ПриватБанк готується в апеляційному порядку оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, компанія "Океанмаш" не вперше фігурує в справах ПриватБанку. Зокрема, вона значилася в матеріалах Генпрокуратури, яка розслідувала кредитування банком підприємств пов'язаних з ексвласниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим до націоналізації банку.