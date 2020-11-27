Верховний суд остаточно визнав Ощадбанк власником ТМ "Сбербанк" на території України

Касаційний господарський суд Верховного суду остаточно підтвердив, що власниом торговельної марки "Сбербанк" на території України є Ощадбанк. Розгляд справи тривав більше чотирьох років.

Про це повідомили на сторінці Верховного суду в Facebook.

ПАТ "Сбербанк Росії" позивався до Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства та ПАТ "Державного ощадбанку України" про визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг "Сбербанк" за свідоцтвом України.

"Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у серпні 2020 Державний Ощадний банк України повідомив про виграш справи щодо торгової марки "Сбербанк" за зустрічним позовом Сбербанку Росії, розгляд якої тривав більш як чотири роки.

Представники Сбербанку Росії намагалися переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбербанку Росії. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Зрештою апеляційна інстанція погодилась з аргументованою і переконливою позицією представників Ощадбанку та відмовила в задоволенні позову Сбербанку Росії.

На початку 2016 року Ощадбанк подав до суду на Сбербанк (колишнє ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії") з позовом про порушення прав інтелектуальної власності. Ощадбанк наполягає, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У вересні 2016-го Ощадбанк відстояв право на бренд "Сбербанк".

Сбербанк (раніше - банк НРБ) заснований у 2001 році. 26 листопада 2015 року він змінив назву із Сбербанк Росії на Сбербанк.

Саме у відповідь на основний позов Ощадбанку Сбербанком Росії було подано контрпозов, який 10 серпня 2020 року вирішено на користь Ощадбанку. Рішення вже набуло чинності.