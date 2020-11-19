Верховний Суд відмовив приватному товариству в праві власності на приміщення Нацспілки письменників

Прокуратура не допустила переходу в приватну власність приміщень Національної спілки письменників України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що Верховний Суд залишив без змін рішення та відмовив товариству "Банкова 2" у визнанні права власності на частину приміщень Національної спілки письменників, яка розташована у м. Києві по вул. Банковій, та зобов’язав знести самовільно зведену біля неї споруду.

Товариство подавало позов, щоб визнати за собою право власності на частину будівлі, яка має статус пам`ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Підставою для такого позову став договір про спільну діяльність, укладений у 2010 році між товариством та спілкою, предметом якого було проведення реконструкції будівлі. Сторони обумовили, що у випадку належного проведення реконструкції приміщення товариство матиме право на отримання у власність її частини.

Під час розгляду справи доведено, що реконструкцію здійснювали без належного погодження, а в ході її проведення до пам’ятки архітектури прибудували літній майданчик для розміщення кафе площею 130,5 кв м.

Нагадаємо, у 2011 році Спілка письменників ледь не втратила будівлю на Банковій через борги.