У 2020-му на Національну дитячу гарячу лінію на базі центру Ла-Страда звернулося 57 тисяч дітей

Протягом 9 місяців 2020 року на Національну дитячу гарячу лінію, яка працює на базі центру Ла Страда-Україна звернулося 57 тисяч дітей.

Про це повідомила урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко під час онлайн-конференції «Впровадження комплексної сексуальної освіти і принципів гендерної рівності: перспективи в Україні 21 століття».

«2020 рік виявився безпрецедентним за кількістю звернень на Національну дитячу гарячу лінію, яка працює на базі центру Ла Страда-Україна — 57 тисяч звернень за 9 місяців. Питання сексуальної освіти — це близько 5%, приблизно 3 тисячі звернень. Але говорячи про інші питання, з якими звертаються діти, то 15% - це булінг, близько 30% — насильство і жорстоке поводження», - заявила Левченко.

За її словами, підґрунтя цих звернень криється і в стереотипах, і в дискримінації, і в гендерно зумовленому насильстві. Тому дуже важливо, щоб більше знань поширювалося в школі.

«Зважаючи на наступ на права жінок, наступ на репродуктивні права, постійні спроби українських парламентарів обмежити права жінок у цій сфері є серйозними сигналами, щоб знаходити ефективні методи впровадження освітніх програм. Бо сексуальна освіта — це не лише освіта дітей, але також і освіта дорослих. Не навчаючи дорослих, ми не зможемо перенести ці знання дітям», - додала Левченко.

Нагадаємо, у вересні Зеленський назвав домашнє насилля другою після ковіду проблемою в Україні. Президент підписав указ про запобігання домашньому насильству.

В Україні за пів року кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень.