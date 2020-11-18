У четвер у Києві вночі до -3, а вдень до +4 градусів

Опадів у столиці не прогнозують.

У четвер, 19 листопада, у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень до +4 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень до +4 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-14 градусів, удень -3...-4 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.