У четвер у Києві вночі до -3, а вдень до +4 градусів

У четвер, 19 листопада, у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень до +4 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень до +4 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-14 градусів, удень -3...-4 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.