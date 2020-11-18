"Київський метрополітен" оголосив тендер на проєктування другого виходу станції "Вокзальна"

"Київський метрополітен" розмістив тендерну пропозицію на проєктування другого виходу для станції "Вокзальна" та реконструкції наявної станції.

Про це повідомила пресслужба метрополітену.

Пропозиції від учасників приймають до 20 листопада. Тендер відбудеться 23 листопада.

Його очікувана вартість - 71,4 млн гривень. Від підрядника чекають готового проєкту до кінця 2022 року.

Умовами договору передбачено, що роботи з проєктування розпочнуться після визначення фінансування на проведення будівництва та реконструкції.

Станція "Вокзальна" - одна з п’яти, що запрацювали в першому пусковому комплексі 1960 року. Реконструкція її інфраструктури не проводилася з часу початку роботи.

Єдиний вихід станції має три ескалатори, чого давно вже недостатньо для наявного пасажиропотоку. Про необхідність появи другого виходу розмови йдуть дуже давно. Також планувалося, що на "Вокзальній" може бути організована пересадка на майбутню Подільсько-Вигурівську лінію метро.

У 2017 році спорудження другого виходу зі станції "Вокзальна" було внесено в Генеральний план Києва.

Загалом Генплан передбачає, що впродовж 20 років реально збільшити протяжність ліній столичного метрополітену з 66 до 130 кілометрів (від 51 до 100 станцій), продовжити три наявні лінії на 15 кілометрів, побудувати четверту і п'яту лінії метро.