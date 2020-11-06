У Києві на станції метро "Славутич" чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски

42-річний киянин бризнув з балончика в обличчя поліцейського, а потім намагався з ножем напасти на пасажирів.

На станції Київського метрополітену "Славутич" затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

"Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі. Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

"Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 42-річним киянином неправомірних дій та насильства щодо працівника поліції", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли, подібний інцидент стався у січні на станції метро "Контрактова площа".