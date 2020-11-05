Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Лівий берег Києва можуть тимчасово залишити без світла через чоловіка, який заліз на ЛЕП (оновлено)

Енергопостачання відновлять, щойно порушника знімуть з електроопори.

Лівий берег Києва можуть тимчасово залишити без світла через чоловіка, який заліз на ЛЕП (оновлено)

Енергетики Києва тимчасово знеструмлять електролінію, що живить Лівий берег столиці. Це необхідно для того, аби врятувати чоловіка, який піднявся на електроопору.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на ДТЕК "Київські електромережі".

В компанії зазначили, що невідомий громадянин піднявся на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва. Співробітники ДТЕК “Київські електромережі” та поліції Києва оперативно виїхали на місце події.

Фото: Київ Оперативний

"Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори необхідно знеструмити обладнання, що живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці", - йдеться у повідомленні.

У компанії обіцяють відновити енергопостачання, щойно порушника знімуть з електроопори.

Оновлення. Близько 21 години рятувальники за допомогою підйомника спустили чоловіка з електроопори та передали лікарям та поліції.

"Для того, щоб безпечно дістатися до чоловіка, енергетики ДТЕК КМ тимчасово знеструмили електролінію. За допомогою підйомника ГУ ДСНС України у м. Києві, рятувальники спустили чоловіка на землю з 40-ка метрової висоти та передали працівникам швидкої медичної допомоги та поліції. Деталі події встановлюються", - йдеться у повідомленні Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку".

.

Нагадаємо, у вересні в Києві на високовольтній підстанції "Пріорська" аварійно відключився трансформатор. Через аварію без електропостачання опинилися близько 650 багатоповерхових і 800 приватних будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також