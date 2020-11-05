Лівий берег Києва можуть тимчасово залишити без світла через чоловіка, який заліз на ЛЕП (оновлено)

Енергетики Києва тимчасово знеструмлять електролінію, що живить Лівий берег столиці. Це необхідно для того, аби врятувати чоловіка, який піднявся на електроопору.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на ДТЕК "Київські електромережі".
В компанії зазначили, що невідомий громадянин піднявся на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва. Співробітники ДТЕК “Київські електромережі” та поліції Києва оперативно виїхали на місце події.
"Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори необхідно знеструмити обладнання, що живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці", - йдеться у повідомленні.
У компанії обіцяють відновити енергопостачання, щойно порушника знімуть з електроопори.
Оновлення. Близько 21 години рятувальники за допомогою підйомника спустили чоловіка з електроопори та передали лікарям та поліції.
"Для того, щоб безпечно дістатися до чоловіка, енергетики ДТЕК КМ тимчасово знеструмили електролінію. За допомогою підйомника ГУ ДСНС України у м. Києві, рятувальники спустили чоловіка на землю з 40-ка метрової висоти та передали працівникам швидкої медичної допомоги та поліції. Деталі події встановлюються", - йдеться у повідомленні Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку".
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Нагадаємо, у вересні в Києві на високовольтній підстанції "Пріорська" аварійно відключився трансформатор. Через аварію без електропостачання опинилися близько 650 багатоповерхових і 800 приватних будинків.