У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві виявили майже тисячу хворих на ковід за добу

Одужали 348 пацієнтів, 11 - померли.

У Києві виявили майже тисячу хворих на ковід за добу
Фото: Lb.ua

За минулу добу в Києві виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 983. Одужали 348 пацієнтів, 11 - померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Захворіли 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіка віком від 18 до 91 року, 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському (154), Деснянському (144) Дарницькому (127) районах.

На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Подолали коронавірус 13 769 мешканців Києва, 827 пацієнтів з ковідом померли.

В Україні за 4 листопада зафіксовано ковідні рекорди за кількістю нових заражень (9 850) та одужань (8 378).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи і кожен особисто відповідальний за поширення COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також