У Києві виявили майже тисячу хворих на ковід за добу

За минулу добу в Києві виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 983. Одужали 348 пацієнтів, 11 - померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Захворіли 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіка віком від 18 до 91 року, 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському (154), Деснянському (144) Дарницькому (127) районах.

На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Подолали коронавірус 13 769 мешканців Києва, 827 пацієнтів з ковідом померли.

В Україні за 4 листопада зафіксовано ковідні рекорди за кількістю нових заражень (9 850) та одужань (8 378).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи і кожен особисто відповідальний за поширення COVID-19.