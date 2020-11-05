Україна вийшла на 20-те місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом

Україна вийшла на 20 позицію серед країн світу за кількість інфікованих коронавірусом, обійшовши Індонезію.

Про це свідчать дані Worldometers.

За весь час пандемії в Україні захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, 7 924 пацієнти померли.

В Індонезії за цей час зафіксовано 421 731 випадок ковіду, 353 282 одужання і 14 259 смертей.

На цей час 19-ту позицію обіймає Польща з 439 536 інфікованих. На 22-й - Бангладеш, де наразі зафіксовано 414 164 інфікування ковідом.

Фото: worldometers.info

Як і раніше, лідерами у рейтингу є США (9 801 355 випадків ковіду), Індія (8 364 086), Бразилія (5 590 941).

Ще у шести країнах зафіксовано понад мільйон інфікувань COVID-19: Росії (1 693 454), Франції (1 543 321), Іспанії (1 356 798), Аргентині (1 205 928), Колумбії (1 108 084) та Великобританії (1 099 059).

Загалом у світі зафіксовано 48 451 207 випадків коронавірусної недуги. 34 684 221 людині вдалося її побороти, 1 231 247 пацієнтів з ковідом померли.