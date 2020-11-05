В Польщі вчителям за онлайн-уроки компенсують до $130 на обладнання

Це можуть бути веб-камери, інше електронне обладнання, необхідне для ведення віддаленої роботи.

Уряд Польщі компенсує вчителям, які проводять дистанційні уроки, придбання необхідної техніки на суму до 500 злотих. Це більше $129 за нинішнім курсом.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає tvn24.pl.

“У зв'язку з переведенням уроків на дистанційне навчання вчителі зможуть отримати відшкодування в розмірі 500 злотих на покупку устаткування, необхідного для проведення дистанційних уроків. Це можуть бути веб-камери, інше електронне обладнання, необхідне для максимально ефективного ведення віддаленої роботи”, - сказав Моравецький.

➡️ Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej. pic.twitter.com/FOYokt6SJ3 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 4, 2020

Нагадаємо, через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Польщі вводить нові жорсткі обмеження на території країні. Нові заходи будуть впроваджені у суботу і діятимуть щонайменше до 29 листопада.