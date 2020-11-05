Обговорили COVID, придбання родовищ, Україну: Лукашенко та Путін провели телефонну розмову

Серед іншого лідери двох країн обговорили ситуацію в США, Польщі, Литві та Україні.

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенко.

Про це повідомляють пресслужби лідерів двох держав.

За даними близького до Лукашенка Telegram-каналу "Пул першого", під час бесіди піднімалося питання поширення COVID-19, внутрішній порядок денний двох країн, військово-технічне співробітництво, постачання російських нафти та газу в Білорусь.

Обговорили також ситуацію в США, Польщі, Литві та Україні. Лукашенко також висловив зацікавленість придбати російські родовища нафти.

У пресслужбі Путіна зазначили, що президенти обговорювали і співробітництво країн у боротьбі з коронавірусом. У повідомленні йдеться про те, що Лукашенко і Путін привітали домовленість про закупівлю Білоруссю російської вакцини від COVID.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу запустили процедуру запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка. Санкції також торкнуться його сина Віктора та ще 13 чиновників, причетних до розгортання репресій після виборів у країні.