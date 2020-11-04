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Зеленський обговорив з президентом Бразилії оборону, торгівлю та дослідження космосу

Окрему увагу лідери двох країн приділили планам щодо подальшої співпраці у дослідженні космосу.

Зеленський обговорив з президентом Бразилії оборону, торгівлю та дослідження космосу
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Глави держав позитивно оцінили нинішній рівень двостороннього політичного діалогу попри пандемічні обмеження. Обговорено стан виконання наявних двосторонніх домовленостей та оновлений графік подальших контактів на високому рівні", - йдеться у повідомленні.

Сторони погодились, що необхідно збільшити обсяги торгівлі між країнами, а також окреслили пріоритетні напрями у торгівельній та інвестиційній сферах.

"Україна рада співпраці з Бразилією у сільському господарстві, ядерній енергетиці, космічній та військово-оборонній сферах", – сказав Зеленський.

Президенти України та Бразилії підняли питання співпраці двох держав у військово-технічній та оборонній сфері. Окрему увагу приділили планам щодо подальшої співпраці у дослідженні космосу.

Лідери двох держав також домовились посилити взаємодію країн в питанні спільного виробництва вакцин та медпрепаратів.

"Українські фармацевтичні заводи мають необхідні сучасні потужності та готові до роботи з бразильськими партнерами. Це може стати новим успішним напрямом нашої співпраці", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Вони обговорили питання взаємного звільнення полонених, пошук зниклих безвісти та розмінування на Донбасі.

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