США стали першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди

Сполучені Штати Америки стали першою країною, яка вийшла Паризької кліматичної угоди.

Це сталося в середу, 4 листопада, передає DW.

Вперше про рішення вийти з угоди американський президент Дональд Трамп заявив у червні 2017 року. Торік у листопаді США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу.

Причиною ухвалення цього рішення Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків". Він також підкреслював, що цей крок робиться в інтересах американських видобувних компаній.

Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.