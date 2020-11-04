Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
ГоловнаСвіт

США стали першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди

Торік у листопаді США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу.

США стали першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди
Купол Капітолію США видніється між димовими трубами єдиної вугільної електростанції столиці, Вашингтон, 10 березня 2014.
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки стали першою країною, яка вийшла Паризької кліматичної угоди.

Це сталося в середу, 4 листопада, передає DW.

Вперше про рішення вийти з угоди американський президент Дональд Трамп заявив у червні 2017 року. Торік у листопаді США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу.

Причиною ухвалення цього рішення Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків". Він також підкреслював, що цей крок робиться в інтересах американських видобувних компаній.

Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також