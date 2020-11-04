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​Україна обійшла Бангладеш за кількістю хворих на ковід і вийшла на 21 місце у світі

Лідером із захворюваності, як і раніше, є США.

​Україна обійшла Бангладеш за кількістю хворих на ковід і вийшла на 21 місце у світі
Фото: EPA/UPG

Україна піднялася на 21 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Бангладеш на 22 сходинку.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

У Бангладеш загальна кількість виявлених інфікованих зросла до 412 647. Про нові випадки за добу не повідомляють.

В Україні ж за минулу добу зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусу.

Лідером із захворюваності, як і раніше, є США. На другому місці - Індія, на третьому - Бразилія.

Нагадаємо, в Україні не розглядають можливості впровадження повторного повного локдауну, оскільки це вкрай негативно вдарить по економіці. Однак розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої, може з'явитися ще умовно названа чорна.

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