В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун

Поки що її умовна назва – "чорна зона".

В Україні не розглядають можливість впровадження повторного повного локдауну, оскільки це вкрай негативно вдарить по економіці.

Проте розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої може з'явитися ще умовно названа чорна. Про це в своєму каналі в Telegram з посиланням на джерела повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

"Критерії все ще розробляють, але основний – повна заповненість ліжкомісць. У чорній зоні буде повний локдаун із зупинкою всього", - пояснила Соня Кошкіна.

Рішення щодо цього готується до імплементації після наради в Офісі президента, що відбудеться у понеділок.

Крім того, відомо, що влада дійсно розглядає варіант так званого карантину вихідного дня. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини. Маркети будівельних і інших товарів також обмежать в роботі.

Нагадаємо, що учора низка ЗМІ заявила, що уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Він передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

Відповідно до останнього зонування, майже вся країна - у помаранчевій і червоній зонах, у жовтій залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони належать 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж було до того.