В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ

Уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

"Передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, а ресторани працюватимуть тільки на виніс", - уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, до 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього зонування, майже вся країна - у помаранчевій і червоній зонах, у жовтій залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.