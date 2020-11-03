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Уся команда "Будівельник" заразилася коронавірусом

Ігри київського клубу доведеться перенести.

Уся команда "Будівельник" заразилася коронавірусом
"Будівельник"
Фото: basket.com.ua

Усі гравці київського "Будівельника" здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє basket.com.ua.

Минулого тижня через коронавірус мусили пропустити матчі чемпіонату Гейб Дево, Андрій Кожем'якін, Реджі Джонсон, Зак Томас, Сергій Горбенко, Сергій Загреба і Михайло Анісімов.

За інформацією джерела, інші баскетболісти київського клубу, а саме Брайс Джонсон, Роман Козлов, Олександр Фурс, Платон Хижняк і Стів Буртт, також заразилися COVID-19.

Нагадаємо, що 31 жовтня в матчі чемпіонату України "Будівельник" без семи основних гравців здобув перемогу над "Черкаськими Мавпами" з рахунком 73:68.

Після 6 ігор кияни розташувалися на 9-му місці в турнірній таблиці з двома перемогами в активі.

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