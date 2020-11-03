Вайлдер підозрює свого тренера в отруєнні води перед боєм із Ф'юрі

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) упевнений, що перед другим боєм з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який він програв, у його воду щось підмішали, через що він дивно почувався.

Американець підозрює свого тренера Марка Бреланда, який викинув білий рушник під час поєдинку, що стало причиною його звільнення з команди.

"Викинутим рушником Марк не врятував мені життя. Якщо ви знаєте Деонтея Вайлдера, то повинні розуміти, що я дістану свій меч, буду жити з ним і помру від нього. Я живу і вмираю через це, крапка.

Я говорив про це своїм людям п'ять років, це не було для них новиною. Бреланд знав це", - цитує Вайлдера Metro.

"Коли він викинув рушник, у нього був наказ цього не робити. Йому навіть підказав хтось із команди Ф'юрі: "Кидай рушник, у них є реванш".

Я впевнений, що Бреланд був частиною цього. І навіть більше - я думаю, він щось зробив з моєю водою. Він єдиний, хто тримав її в руках і тільки він за неї відповідав. У мене надійні джерела", - заявив американський боксер.

Раніше повідомляли, що Вайлдер готовий подати в суд на Ф'юрі, якщо вони не організують третій бій.

Однак команда англійця планує організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, реванш Вайлдер - Ф'юрі завершився в сьомому раунді, коли команда американця викинула білий рушник на ринг.