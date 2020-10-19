Ексчемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко прокоментував сенсаційну поразку американському боксерові Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Український боксер програв одностайним рішенням суддів. Проте Василь впевнений, що поєдинок складався на його користь.

"Не знаю, мені здалося, що перша половина бою була рівною. Можливо, десь він вигравав на один-два раунди, але в другій половині я включився.

Вважаю, що другу половину бою я забрав. Хочу приїхати додому, переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням суддів", - заявив українець в інтерв'ю ESPN.

"Я думав, що я виграв, але результат є результат. Я поговорю зі своїм промоутером, менеджером - і приймемо рішення", - зазначив Ломаченко.

Додамо, що, згідно зі статистикою, Лопес викинув удвічі більше ударів, ніж суперник - 659 проти 321. При цьому точність американця й українця приблизно однакова: 183 у Теофімо (28%) проти 141 у Василя (44%).

Разом з тим, на рахунку Лопеса більше потужних ударів - 364, з яких точними виявилися 148. Ломаченко ж завдав 172 потужних ударів, з яких цілі досягли 78. Зате українець перевершив Лопеса за кількістю точних джебів - 63 проти 35. Щодо ударів по корпусу, то українець ударив 20 разів, а американець - 34.

Повна статистика ударів бою Ломаченко - Лопес: